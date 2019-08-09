Росія налаштована на затягування переговорів щодо газу - Коболєв

"Ми неодноразово говорили про перспективність передачі управління нашою газотранспортною системою консорціуму з міжнародних компаній особливо, якщо Газпром займе неконструктивну позицію на переговорах по транзиту. Сьогодні бачимо, що росіяни налаштовані відтермінувати початок переговорів, щоб з настанням холодів вкотре вдатися до шантажу та викручування рук", - зазначив Коболєв.

За його словами, Президент у Туреччині дав дуже важливий сигнал, повідомивши, що вже цієї осені буде прийнято закон про концесії, який спростить співпрацю держави з приватним бізнесом. "Це означає, що один з головних варіантів функціонування нашої ГТС після відокремлення оператора стає більш вірогідним", - наголосив Коболєв.

"Тому особливо важливо зараз грамотно та без помилок завершити проведення анбандлінгу за оптимальною моделлю ISO, над якою ми працювали останні роки. Лише ця модель забезпечить можливість надалі захищати інтереси України в судах проти Газпрому і при цьому повністю виконати вимоги європейської газової директиви", - підкреслив він.

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Він нагадав, що створено філії «Оператор газотранспортної системи України» та «Оператор підземних сховищ газу», до оператора ГТС вже переведено персонал, підготовлені до передачі активи. "Дуже важливою для подальшої реалізації анбандлінгу є швидка сертифікація нового оператора з боку Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Лише після отримання всіх необхідних дозволів він зможе розпочати самостійну роботу", - зазначив Коболєв.