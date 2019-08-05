Німецька RWE почала зберігати свій газ в Україні у режимі митного складу

"У липні ключовий гравець європейського ринку газу – німецька компанія RWE – вперше скористалася послугою зберігання газу в режимі «митний склад» на території України. До цього операції продажу газу цим трейдером здійснювалися виключно на західному кордоні України", - йдеться у повідомленні.

Директор Оператора ПСГ Богдан Максимчук зазначив, що український оператор надалі розвиватиме сервіси для зручності та вигоди клієнтів.

"Черговим кроком, який зробить українські газосховища ще більш затребуваними у європейських гравців, стане введення послуги транспортування на короткі відстані – short-haul services", - прокоментував Максимчук.

Як повідомляв Укрінформ, за даними голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєва на 1 серпня, Нафтогаз має контракти на зберігання газу в підземних сховищах газу із 31 іноземною компанією; загалом у режимі "митний склад" в українських сховищах зберігається 1,4 млрд кубометрів газу.