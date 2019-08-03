У сховища закачали вже 16 мільярдів кубів газу - Коболєв
Укрінформ
Станом на 3 серпня в українських підземних газосховищах (ПСГ) вже накопичили 16 мільярдів кубів газу.
Про це написав голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв на своїй сторінці у Facebook.
“Сьогодні перетнули позначку в 16 млрд куб. м”, - повідомив Коболєв.
Він нагадав, що до початку опалювального сезону в Україні залишилося 73 дні.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 2 серпня 2019 року в українських ПСГ було накопичено 15,9 млрд кубометрів газу, що на 3 млрд кубометрів більше ніж було торік.
До початку опалювального сезону в ПСГ необхідно накопичити близько 20 млрд кубометрів.
Фото: financeandmarkets