У сховища закачали вже 16 мільярдів кубів газу - Коболєв

Станом на 3 серпня в українських підземних газосховищах (ПСГ) вже накопичили 16 мільярдів кубів газу.

Про це написав голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв на своїй сторінці у Facebook.

“Сьогодні перетнули позначку в 16 млрд куб. м”, - повідомив Коболєв.

Він нагадав, що до початку опалювального сезону в Україні залишилося 73 дні.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 2 серпня 2019 року в українських ПСГ було накопичено 15,9 млрд кубометрів газу, що на 3 млрд кубометрів більше ніж було торік.

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До початку опалювального сезону в ПСГ необхідно накопичити близько 20 млрд кубометрів.

Фото: financeandmarkets