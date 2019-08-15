Спеціальних цін на енергоносії для Луганщини не буде - Урядовий портал

"Кабінет Міністрів ініціює ухвалення рішення про забезпечення суб’єктів генерації Луганщини енергоносіями без застосування регульованої спеціальної ціни та прискорення робіт з будівництва альтернативних ліній енергопостачання в регіон", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що участь у нараді взяли, зокрема, керівництво Міністерства енергетики та вугільної промисловості і представник Президента в уряді Андрій Герус.

"Під час наради прийнято рішення про забезпечення суб’єктів генерації енергоносіями без застосування регульованої спеціальної ціни. Відповідне рішення буде ухвалено на черговому засіданні уряду. Одночасно НЕК «Укренерго» доручено прискорити реалізацію проєкту будівництва альтернативної лінії енергозабезпечення", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 14 серпня представник Президента в уряді Андрій Герус заявив, що Кабмін схвалив рішення, відповідно до якого НАК "Нафтогаз України" мусить продавати газ компанії «ДТЕК Східенерго» (до якої входить Луганська ТЕС) за ціною 2 895 грн за 1 тис. кубометрів - на 40% дешевше, ніж отримує газ населення.

Герус назвав таке рішення безпрецедентним, адже вперше за всю історію Нафтогаз зобов’язали продавати газ за зниженою ціною приватній компанії.

У Нафтогазі заявили, що через субсидіювання Луганської ТЕС недоотримуватимуть 100-300 млн грн щомісяця, і запропонували покласти спецобов'язки з постачання газу цьому підприємству на ДТЕК Нафтогаз.

За інформацією голови Луганської обласної державної адміністрації — керівника обласної військово-цивільної адміністрації Віталія Комарницького, 29 липня Луганську теплову електростанцію перевели на споживання природного газу.

Раніше було оприлюднено дані про те, що в разі переходу ТЕС на природний газ зростання собівартості виробництва електроенергії завдаватиме підприємству 4 млн грн збитків на добу. Обладміністрація готувала звернення до Кабінету міністрів щодо зниження ціни на газ для ТЕС.