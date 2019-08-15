Постачання газу Луганській ТЕС за пів ціни завдасть збитків держбюджету — Нафтогаз

Постачання газу Луганській теплоелектростанції, яка входить до холдингу ДТЕК, за ціною майже на 40% нижчою, ніж ціна газу для населення, є прихованим субсидіюванням приватної компанії користуючись з держбюджету; взимку сума збитків може сягати 250-300 млн грн щомісячно.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

"Сьогодні на своєму засіданні Кабінет міністрів України вирішив зобов’язати НАК «Нафтогаз України» постачати газ на Луганську ТЕС, яка входить до холдингу ДТЕК, за ціною 2,895 тис. грн за тис. куб. м. Це майже на 40% дешевше за поточну ціну газу за ПСО. Ця постанова є спробою здійснити приховане субсидіювання приватної компанії з державного бюджету", - йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що цьогоріч 90% прибутку Нафтогазу за 2018 рік згідно з урядовим розпорядженням були перераховані до державного бюджету.

"Змушуючи Нафтогаз постачати газ приватній структурі за штучно заниженою ціною, уряд позбавляє доходів державний бюджет 2020 року", - наголосили у НАК.

Крім того, зважаючи на вимоги ст. 11 Закону України «Про ринок природного газу», Нафтогаз зобов’язаний вимагати від держави компенсації збитків, завданих унаслідок виконання спеціальних обов’язків, накладених Кабміном.

"Виконання урядового рішення лише в серпні спричинить збитки для Нафтогазу у розмірі понад 100 млн грн на місяць. При продовженні ситуації у зимовий період зі зростанням ринкових цін та обсягів споживання сума збитків буде сягати 250-300 млн гривень щомісячно", - стверджують у компанії.

Сьогоднішнє рішення уряду дискримінує інші, у тому числі державні, ТЕС України, які не мають подібних преференцій, вважають у Нафтогазі. "Воно створює небезпечний прецедент прямого втручання держави у відносини між суб’єктами господарювання та підриває ринкові засади функціонування енергетичного ринку України", - заявили у НАК.

У Нафтогазі нагадали, що у 2018 році Луганська ТЕС уже мала аналогічні проблеми, пов’язані з припиненням постачання вугілля. Тоді за рекомендацією уряду НКРЕКП встановила додатковий платіж на користь ТОВ «ДТЕК Східенерго» для покриття додаткових витрат Луганської ТЕС, пов’язаних з виробництвом електроенергії з використанням газу. При цьому Луганська ТЕС отримувала газ на тих саме умовах, які діяли для інших підприємств, що мають право купувати газ Нафтогазу на пільгових умовах (ПСО) за рішенням Кабміну.

Як повідомляв Укрінформ, за інформацією представника Президента в уряді Андрія Геруса, Кабмін 14 серпня схвалив рішення, відповідно до якого НАК "Нафтогаз України" мусить продавати газ компанії «ДТЕК Східенерго» за ціною 2 895 грн за 1 тис. кубометрів - на 40% дешевше, ніж отримує газ населення.