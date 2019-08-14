Нафтогаз зобов'язали продавати газ ДТЕК Східенерго на 40% дешевше, ніж населенню — Герус

Уряд ухвалив рішення, відповідно до якого НАК "Нафтогаз України" мусить продавати газ компанії «ДТЕК Східенерго» за ціною 2895 грн за 1 тис. кубометрів - на 40% дешевше, ніж отримує газ населення.

Про це у Facebook повідомив представник Президента в уряді Андрій Герус.

"Сьогодні Кабмін зобов’язав державну компанію НАК «Нафтогаз України» продавати газ на «ДТЕК Східенерго» за ціною 2895 грн за тис. кубометрів. Тепер компанія, яка належить Ахметову, буде купувати газ у держкомпанії приблизно на 40% дешевше, аніж зараз ціна газу для населення", - йдеться у повідомленні.

Герус наголосив, що таке рішення є безпрецедентним, адже вперше за всю історію Нафтогаз зобов’язали продавати газ за зниженою ціною приватній компанії.

"Раніше ДТЕК купив вугільні шахти у Ростовській області, інвестував у ті шахти значні кошти. Але як тільки Росія вирішила перекрити поставки вугілля і довелося використовувати газ, то ДТЕК відразу прийшов до держави. Щоб усі тимчасові збитки перекласти на державний Нафтогаз. Приватизація прибутків, націоналізація збитків", - сказав Герус.

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Як повідомляв Укрінформ, за інформацією голови Луганської обласної державної адміністрації — керівника обласної військово-цивільної адміністрації Віталія Комарницького, 29 липня Луганську теплову електростанцію перевели на споживання природного газу.

Раніше було оприлюднено дані про те, що в разі переходу ТЕС зі споживання вугілля на природний газ зростання собівартості виробництва електроенергії завдаватиме збитків підприємству в обсязі 4 млн грн на добу. Обласна адміністрація готувала звернення до Кабінету міністрів щодо зниження ціни на газ для ТЕС.

Луганська ТЕС входить до складу «ДТЕК Східенерго».