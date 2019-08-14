Уряд вніс зміни у механізм ПСО на ринку електроенергії

Кабінет міністрів вніс зміни у механізм функціонування спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку електричної енергії.

Про це повідомляє Міністерство енергетики та вугільної промисловості за результатами приняття відповідної постанови на засіданні уряду 14 серпня. Текст постанови на даний момент не розміщений на Урядовому порталі.

"Зазначеною постановою для врегулювання проблеми закупівлі обсягів електричної енергії операторами систем розподілу для компенсації технологічних втрат електричної енергії встановлено обсяги купівлі електричної енергії на електронних аукціонах операторами систем розподілу електричної енергії та оператором системи передачі не більше 50% відсотків обсягів, необхідних для компенсації технологічних втрат електричної енергії на її передачу та розподіл", - ідеться в повідомленні.

Крім того, з метою розвитку конкуренції на ринку електричної енергії проектом постанови зменшено обсяг обов'язкового продажу електричної енергії ДП НАЕК «Енергоатом» для виконання спеціальних обов'язків.

"Це дасть можливість забезпечити доступність електричної енергії, виробленої на атомних електростанціях, для великих енергоємних підприємств, що сприятиме підвищенню їх конкурентоспроможності", - вважають у Міненерговугіллі.

Прийняття документа забезпечить удосконалення механізму ПСО та сприятиме конкуренції, створенню умов для зниження ціни на електричну енергію для великих промислових споживачів в умовах нового ринку електричної енергії, запевняють у міністерстві.

Як зазначено в повідомленні, "потреба у вдосконаленні механізму ПСО виникла за результатами проведення аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами в рамках реалізації механізму покладення спеціальних обов’язків щодо закупівлі обсягів електричної енергії для компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу та розподіл електричними мережами".

У Міненерговугіллі вказують, що за підсумками аукціону з'яcувалося, що не всі покупці змогли придбати необхідний обсяг електричної енергії для покриття технологічних витрат. Деякі оператори систем розподілу завищували обсяги заявок, і цих обсягів не вистачило іншим операторам систем розподілу.

"Також за результатами перших тижнів роботи нового ринку електричної енергії стало зрозуміло, що обсяги продажу електричної енергії ДП НАЕК «Енергоатом», передбачені цим документом, перевищують обсяги, необхідні для виконання покладання спеціальних обов’язків", - додали у відомстві.

На засіданні уряду 14 серпня представник Президента в уряді Андрій Герус висловив заперечення проти ухвалення цього проекту постанови, однак Кабмін все одно схвалив його за скороченою процедурою.