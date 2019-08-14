Ранні зернові та зернобобові зібрали із 98% площ — Мінагро

Станом на 14 серпня українські аграрії зібрали ранні зернові та зернобобові з площі 9,8 млн га або 98% до прогнозу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

“Станом на 14 серпня українські аграрії провели збирання ранніх зернових та зернобобових культур на площі 9,8 млн га або 98% до прогнозу. Так, намолочено 38,3 млн тонн зерна нового врожаю при врожайності 39,1 ц/га”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зібрано 28,1 млн тонн пшениці з площі 6,7 млн га (99% до прогнозу при врожайності 41,8 ц/га); 9,0 млн тонн ячменю з площі 2,58 млн га (99% до прогнозу при врожайності 34,9 ц/га); 310 тис. тонн жита з площі 112 тис. га (96% до прогнозу при врожайності 27,7 ц/га); 366 тис. тонн вівса з площі 147 тис. га (81% до прогнозу при врожайності 24,9 ц/га); 583 тис. тонн гороху з площі 257 тис. га. (100% до прогнозу при врожайності 22,7 ц/га). Крім того, намолочено 3,1 млн тонн ріпаку з площі 1,25 млн га (99% до прогнозу).

Найбільше зерна намолочено у Одеській (3,1 млн тонн), Запорізькій (3,0 млн тонн), Харківській (2,8 млн тонн), Дніпропетровській (2,7 млн тонн), Миколаївській (2,6 млн тонн) областях.

Одночасно зі збиранням врожаю проводиться сівба озимого ріпаку під урожай 2020 року: у 16 регіонах цією культурою вже засіяно 168 тис. га (16% до прогнозу).