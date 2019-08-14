Україна за 5 місяців цього року збільшила експорт меду на 20% - МЕРТ

За січень-травень 2019 року Україна збільшила обсяг експорту меду на 20,2% у порівнянні з аналогічним періодом торік та продала на $40,7 млн.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономрозвитку на своїй сторінці у Facebook.

"Україна - один з найбільших експортерів меду у світі... За 5 місяців цього року Україна збільшила обсяг експорту ще на 20,2% у порівнянні з аналогічним періодом торік та продала на $40,7 млн у 27 країн", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначають, що найбільшими споживачами українського меду є Європейський Союз, США, Туреччина та Ізраїль.

У Мінекономрозвитку нагадали, що у 2018 році наші бджолярі продали свого солодкого продукту на $98 млн.