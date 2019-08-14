МЕРТ розширив перелік техніки для АПК, вартість якої компенсується з бюджету

Міністерство економічного розвитку і торгівлі розширило перелік техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

"Комісія з формування переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу при Мінекономрозвитку розширила перелік техніки та обладнання для агропромислового комплексу, вартість яких частково компенсується за рахунок коштів державного бюджету України. Ключовим критерієм отримання компенсації із бюджету на придбання сільськогосподарської техніки і обладнання, згідно з умовами програми, є ступінь локалізації її виробництва на території України до 60%", - йдеться в повідомленні.

За словами голови комісії, першого віцепрем’єр-міністра - міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва, основним завданням при запуску програми було підтримати українського виробника. На початку програми критерії участі в ній змогли виконати лише 40 підприємств - виробників сільгосптехніки, в програмі було менш як 800 найменувань техніки і обладнання.

"А зараз документи надходять з майже 200 підприємств, у 16 разів зріс список техніки, якої тепер понад 12,5 тис. найменувань. При тому, що вимоги до локалізації, зокрема для складної самохідної сільськогосподарської техніки, зросли з 35% до 55%. Це свідчить про ефективність програми для стимулювання виробництва саме української сільгосптехніки”, - сказав Кубів.

Комісія провела аналіз стану та результатів виконання програми за 6 місяців (з грудня 2018 року до травня 2019 року) та розглянула нові заявки від виробників сільгосптехніки та обладнання. Після опрацювання заявок та перевірки заявників на відповідність техніки та обладнання критеріям участі у програмі Комісія оновила перелік виробників, техніки та обладнання на 2019 рік.

“Завдяки програмі сьогодні активно створюються додаткові робочі місця, зростають надходження до бюджетів усіх рівнів. Так, у 2018 році було створено додаткових 5 тис. робочих місць, а бюджети усіх рівнів отримали 1,6 млрд грн. Разом з тим важливо уважно стежити за дотриманням критеріїв участі в програмі, яка має стимулювати створення робочих місць та сприяти виробництву української продукції”, - зауважив Кубів.

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Як повідомлялося, за умовами бюджетної програми, до переліку включаються техніка та обладнання, ступінь локалізації виробництва якої перевищує 60% (для самохідних та причіпних комбайнів, тракторів, інших самохідних енергетичних засобів сільськогосподарського призначення - 55%), що виробляються заводами-виробниками, які є резидентами України не менш як два роки. Ці підприємства виконують на території України технологічні операції, необхідні для виробництва техніки та обладнання; мають конструкторсько-технологічну документацію або зареєстроване право інтелектуальної власності на техніку та обладнання, відображене в балансі; здійснюють гарантійне і післягарантійне обслуговування техніки та обладнання. При цьому питома вага витрат на оплату праці у складі собівартості виробленої (реалізованої) продукції таких підприємств має становити не менш як 8%.

За даними Мінагрополітики, з грудня 2018 року по травень 2019 року 2 372 українським аграріям спрямовано 261,1 млн грн часткової компенсації вартості за купівлю 3 993 одиниць української сільськогосподарської техніки та обладнання.

Серед найбільших отримувачів компенсації від держави - сільгоспвиробники Вінницької (29,1 млн грн), Одеської (20,2 млн грн), Сумської (18,6 млн грн), Кіровоградської (18,2 млн грн) та Миколаївської (17,6 млн грн) областей.