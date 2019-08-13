Посол Туреччини в Україні розповів про перспективи Угоди щодо ЗВТ

Українська та турецька економіки доповнюють одна одну й мета щодо досягнення товарообігу на рівні $10 мільярдів на рік є цілком можливою, але без підписання Угоди про зону вільної торгівлі досягти цієї цілі буде складно.

Про це заявив Надзвичайний та Повноважний Посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере в інтерв’ю агентству Anadolu.

«Наша спільна мета торгового обороту - це 10 мільярдів доларів, про що заявили наші лідери. Збільшення об’ємів торгівлі та інвестицій, поглиблення співпраці в деяких галузях, таких як сільське господарство та оборонна промисловість, цілком можливі», - сказав посол Туреччини в Україні.

При цьому він зауважив, що досягнення цілі на рівні 10 млрд доларів США товарообігу в рік також залежатиме від підписання Угоди про ЗВТ.

«До підписання Угоди про вільну торгівлю між двома країнами буде складно досягти рівня 10 мільярдів доларів», - повідомляє агентство слова дипломата.

Гюльдере також наголосив на тому, що економіка України та Туреччини доповнюють одна одну, й загрози, які представники обох країн в окремих галузях бачать у підписанні Угоди про ЗВТ, в результаті можуть не виправдатися, навпаки принести позитивні імпульси для розвитку.

Як повідомлялося, 7 серпня цього року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на пресконференції за підсумками переговорів з Президентом України Володимиром Зеленським в Анкарі заявив, що настав час завершити переговори про створення зони вільної торгівлі між Україною і Туреччиною. Ердоган зазначив, що в 2018 році товарообіг між Україною і Туреччиною станови близько 4 млрд дол. Він також висловив сподівання на прискорення всіх процедур з узгодження спірних моментів, необхідних для укладання ЗВТ.

Загалом з 2011 року проведено десять раундів офіційних переговорів та шість додаткових зустрічей експертів. Десятий офіційний раунд переговорів проведено 3-4 травня 2018 року в м. Києві; 10-11 грудня 2018 року у Києві додатково проведено двосторонні переговори.