Укренерго обговорило з промисловцями підвищення тарифів на електроенергію

Керівництво ПрАТ "Укренерго" зустрілося з промисловцями для напрацювання спільної позиції для вирішення цінової проблеми нового ринку електроенергії.

Про це йдеться у повідомленні Укренерго у Facebook.

"Керівник Укренерго Всеволод Ковальчук зустрівся з керівниками Нікопольського заводу феросплавів, Запорізького заводу феросплавів, Дніпроспецсталі, Дніпроазоту та інших підприємств для напрацювання спільних позиції, які зможуть вирішить цінову проблему нового ринку електроенергії", - йдеться у повідомленні.

В Укренерго наголошують, що таким чином компанія виконала свою обіцянку представникам трудових колективів промислових підприємств. Темою для обговорення на зустрічі стали вартість електроенергії та тариф системного оператора. Попри це, під центральною будівлею Укренерго продовжуються пікети працівників підприємств.

Як повідомляв Укрінформ, працівники Нікопольського заводу феросплавів (НЗФ) 31 липня влаштували пікет під будівлями Укренерго та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), через встановлення тарифів для Укренерго на другу половину 2019 року. У компанії запропонували представникам заводу об'єднати зусилля та напрацювати спільні пропозиції, за допомогою яких можна покращити ситуацію.

Напередодні, 30 липня 2019 року, Окружний адміністративний суд Києва відмовив НЗФ у задоволенні клопотання про призупинення дії постанови НКРЕКП №1411 від 12 липня, якою затверджено новий тариф на послуги з передачі електричної енергії ПрАТ "Укренерго" з 1 серпня 2019 року (312,14 грн за МВт-год.).