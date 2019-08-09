"Гарантований покупець" у липні перерахував півтора мільярда "зеленим" енергетикам

ДП «Гарантований покупець» у липні 2019 року сплатило 1,51 млрд грн виробникам електричної енергії за зеленим тарифом.

Про це повідомляє пресслужба ДП «Гарантований покупець».

"У липні 2019 року державне підприємство «Гарантований покупець» сплатило 1,51 млрд грн виробникам електричної енергії за зеленим тарифом", - зазначили у компанії.

Загальна кількість виробленої альтернативної енергії у липні – близько 506 тисяч МВт-год. Загальна сума виплат зеленій генерації за перший місяць роботи нового ринку досягла 51,1% від повної суми.

Із виплачених 1,51 млрд грн близько 454 млн грн надійшло від ПрАТ «Укренерго» за послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел.

Разом з тим, розрахункова величина даної послуги за липень – 1,92 млрд грн. Станом на 8 серпня 2019 року Укренерго має заборгованість перед Гарантованим покупцем 1,47 млрд грн.

"З огляду на ситуацію, що склалася на ринку у зв'язку з блокуванням тарифів Укренерго, Гарантований покупець мав змогу перерахувати виробникам ВДЕ 1,06 млрд грн, отриманих від продажу електроенергії на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку. Наразі на розгляді в Укренерго та Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, знаходяться матеріали для здійснення остаточних розрахунків за місяць", - додали у компанії.

Станом на 7 серпня, до реєстру виробників за «зеленим тарифом» входять 414 компаній.

Нагадаємо, 27 червня 2019 року Окружний адміністративний суд м. Києва за позовом АТ «Нікопольський завод феросплавів» призупинив дію постанов НКРЕКП від 7 червня 2019 року №954 і №955, які встановлювали тарифи для НЕК «Укренерго» на передачу електроенергії та послуги з диспетчерського управління на друге півріччя 2019 року.

Призупинення дії зазначених постанов вплинуло на весь подальший ланцюг розрахунків із зеленою генерацією.

Наразі дію постанов НКРЕКП від 07.06.2019 №954 та №955 призупинено лише в частині декількох підприємств («Нікопольський завод феросплавів», «Запорізький завод феросплавів», «Покровський гірничо-збагачувальний комбінат», «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат», «Дніпроазот»). Судові тяжби тривають.