ДФС видала понад 9,5 тисячі ліцензій на виробництво і торгівлю пальним

Державною фіскальною службою станом на 12 серпня видано понад 9,5 тис. ліцензій на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним.

Про це повідомляє пресслужба ДФС.

"Станом на 12 серпня 2019 року ДФС видано понад 9,5 тис. ліцензій на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним. Найбільшу кількість ліцензій – майже 6,8 тис. - видано на здійснення роздрібної торгівлі пальним. Понад 1,6 тис. ліцензій отримали платники на оптову торгівлю пальним, за відсутності місць оптової торгівлі", - йдеться в повідомленні.

У ДФС уточнюють, що на оптову торгівлю пальним, за наявності місць оптової торгівлі, видано 314 ліцензій; на зберігання пального - 780 ліцензій, для виробництва пального – 23 ліцензії.

Як повідомлялось, згідно із внесеними до чинного законодавства змінами, з 1 липня 2019 року суб’єкти господарювання, які здійснюють виробництво, оптовий, роздрібний продаж та зберігання пального, повинні отримати ліцензію на таку діяльність. Такі зміни запроваджено з метою скорочення обсягів тіньового ринку пального, збільшення податкових надходжень та покращення якості нафтопродуктів для споживачів.

Ліцензія видається за заявою суб’єкта господарювання, до якої додаються документи, перелік яких визначено Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів».