НБУ вважає, що Україні потрібна нова програма з МВФ на $5-10 мільярдів

НБУ вважає, що Україні потрібна нова програма з МВФ на $5-10 мільярдів

Укрінформ
Україні слід укласти нову довгострокову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом на загальну суму в 5-10 млрд дол. США.

Про це розповів заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб у Facebook.

"Національний банк вважає, що Україні потрібна нова довгострокова програма співпраці з МВФ на загальну суму в 5-10 млрд дол. США", - йдеться в повідомленні.

Перший транш нової програми МВФ, за прогнозами НБУ, може надійти до кінця цього року. Національний банк очікує, що він становитиме близько 2 млрд дол. США. Приблизно на такі ж суми фінансування МВФ можна розраховувати в 2020-2021 роках.

"Нова програма з МВФ – це насамперед позитивний сигнал для інвесторів та міжнародних партнерів України, індикатор продовження реформ. Поточний рівень міжнародних резервів є достатнім для згладжування Національним банком надмірних коливань на валютному ринку і виконання зобов’язань Уряду. Зобов’язання, які Україна візьме на себе в межах нової програми, навряд чи будуть сильно відрізнятися від тих, що включалися в попередні угоди", - зазначають в НБУ.

Там додають, що міжнародні партнери очікують від України насамперед антикорупційної, судової і земельної реформи, а також продовження зваженої фіскальної політики і зниження частки прострочених кредитів у банківській системі.

Читайте також: НБУ скасував обмеження на купівлю валюти за кредитні кошти

Як повідомлялось, на початку липня Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Торонто з першим заступником директора-розпорядника МВФ Девідом Ліптоном заявляв, що співпраця з Міжнародним валютним фондом залишається пріоритетом для української влади.

Нова програма фінансування, переговори щодо якої Україна веде з МВФ, може бути укладена на три роки.

Чинна програма кредитування Міжнародного валютного фонду для України stand-by була затверджена наприкінці 2018 року та розрахована на 14 місяців. Вона передбачала виділення трьох траншів. 21 грудня 2018 року Україна отримала перший транш від МВФ за цією програмою.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-