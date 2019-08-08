НБУ вважає, що Україні потрібна нова програма з МВФ на $5-10 мільярдів

Україні слід укласти нову довгострокову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом на загальну суму в 5-10 млрд дол. США.

Про це розповів заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб у Facebook.

"Національний банк вважає, що Україні потрібна нова довгострокова програма співпраці з МВФ на загальну суму в 5-10 млрд дол. США", - йдеться в повідомленні.

Перший транш нової програми МВФ, за прогнозами НБУ, може надійти до кінця цього року. Національний банк очікує, що він становитиме близько 2 млрд дол. США. Приблизно на такі ж суми фінансування МВФ можна розраховувати в 2020-2021 роках.

"Нова програма з МВФ – це насамперед позитивний сигнал для інвесторів та міжнародних партнерів України, індикатор продовження реформ. Поточний рівень міжнародних резервів є достатнім для згладжування Національним банком надмірних коливань на валютному ринку і виконання зобов’язань Уряду. Зобов’язання, які Україна візьме на себе в межах нової програми, навряд чи будуть сильно відрізнятися від тих, що включалися в попередні угоди", - зазначають в НБУ.

Там додають, що міжнародні партнери очікують від України насамперед антикорупційної, судової і земельної реформи, а також продовження зваженої фіскальної політики і зниження частки прострочених кредитів у банківській системі.

Читайте також: НБУ скасував обмеження на купівлю валюти за кредитні кошти

Як повідомлялось, на початку липня Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Торонто з першим заступником директора-розпорядника МВФ Девідом Ліптоном заявляв, що співпраця з Міжнародним валютним фондом залишається пріоритетом для української влади.

Нова програма фінансування, переговори щодо якої Україна веде з МВФ, може бути укладена на три роки.

Чинна програма кредитування Міжнародного валютного фонду для України stand-by була затверджена наприкінці 2018 року та розрахована на 14 місяців. Вона передбачала виділення трьох траншів. 21 грудня 2018 року Україна отримала перший транш від МВФ за цією програмою.