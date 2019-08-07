НБУ скасував обмеження на купівлю валюти за кредитні кошти

Національний банк дозволив бізнесу купувати валюту за кредитні кошти у гривні без обмеження суми.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"У межах валютної лібералізації Національний банк дозволив бізнесу купувати іноземну валюту за рахунок кредитних коштів у гривні без обмежень по сумі. Зазначене послаблення дасть змогу підприємствам ефективніше управляти ліквідністю і купувати необхідні обсяги валюти для виконання власних зобов’язань у зручний для себе час", - ідеться в повідомленні.

Також удосконалено валютний нагляд за дотриманням бізнесом граничних строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями. Банки зобов’язані завершувати нагляд за експортними операціями впродовж 5 робочих днів з моменту отримання від Національного банку інформації про зміну обслуговуючого банку в митній декларації клієнта. Це дозволить уникати подвійного контролю клієнтської операції.

Крім цього, уточнено порядок здійснення нагляду за імпортними операціями у випадку зміни обслуговуючого банку в митній декларації.

"Національний банк продовжує валютну лібералізацію відповідно до темпів поліпшення макроекономічної ситуації в країні. Від початку року скасовано вже понад 30 валютних обмежень", - заявили в прессслужбі.

Зокрема, було повністю скасовано обов’язковий продаж валютних надходжень бізнесом, попереднє резервування гривні для купівлі валюти та обмеження на репатріацію дивідендів за кордон.

Чергові валютні послаблення затверджені постановою Правління Національного банку №104 від 6 серпня 2019 року "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України". Постанова набуває чинності з 8 серпня 2019 року.