Цьогоріч митниці ДФС видали майже 64 тисячі сертифікатів EUR.1

Митницями Державної фіскальної служби України за сім місяців 2019 року видано 63,9 тис. сертифікатів із перевезення форми EUR.1 для підтримки експорту товарів українського походження.

Про це повідомляє пресслужба ДФС.

"За січень - липень 2019 року митницями ДФС видано майже 63,9 тис. шт. сертифікатів EUR.1. Найбільшу кількість сертифікатів видано до Польщі – 19,5 тис. шт., або 31%, Німеччини –7,8 тис. шт., або 12%, Румунії – майже 3,7 тис. шт., або 6%, Італії – 3,2 тис. шт., або 5%, Угорщини – майже 3 тис. шт., або 4%", - йдеться в повідомленні.

Серед митниць лідерами з видачі сертифікатів є: Львівська митниця – 7683 шт., Закарпатська – 4913 шт., Дніпропетровська – 4524 шт., Житомирська – 4050 шт., Одеська – 3828 шт., Харківська – 3954 шт. Загалом за останні три роки митницями ДФС видано 276, 9 тис. шт. сертифікатів EUR.1 на експорт товарів українського походження.

Сертифікат видається у разі, якщо його потрібно пред’явити при ввезенні на митну територію країн ЄС та Європейської асоціації вільної торгівлі, Чорногорії як доказ, що товар(и) українського походження відповідає(ють) вимогам правил визначення преференційного походження при застосуванні преференційних ставок ввізного мита. Термін дії сертифіката складає 4 місяці. Для отримання сертифіката експортер або уповноважений представник повинен подати структурному підрозділу митниці, на який покладено функції з видачі сертифіката, такі документи: заяву, що містить декларацію від експортера, за формою, визначеною угодами про вільну торгівлю, або її електронну копію, електронну копію сертифіката у разі заповнення його машинописом та (за наявності) заповнений відповідно до вимог угод про вільну торгівлю бланк сертифіката, декларації постачальника (виробника), що підтверджують преференційне походження товарів з України відповідно до правил визначення преференційного походження, встановлених угодами про вільну торгівлю, та/або їх електронні копії.

Як нагадують у відомстві, з 1 січня 2016 року митними органами ДФС видається сертифікат форми EUR.1 безоплатно на кожну партію товару при експорті товарів з України до країн ЄС. Сертифікат EUR.1 дозволяє товарам українського походження після їхнього ввезення на територію ЄС користуватися умовами преференційної торгівлі - до них застосовуються пільги зі сплати мита. Із метою підтримки експорту українських товарів та інформаційної підтримки суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на офіційному сайті ДФС розміщено інтерактивну карту України з місцями видачі сертифікатів з перевезення товару EUR.1 та опубліковано перелік підрозділів митниць ДФС з адресами їх розміщення, які уповноважені видавати сертифікати.