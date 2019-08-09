Україна наростила експорт борошна на 60% - Мінагро

З початку 2019/20 МР станом на 8 серпня Україна експортувала 29,5 тис. т борошна, що на 11,3 тис. т більше показника аналогічного періоду минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Мінагропроду. Зокрема у звітний період експортовано: борошна пшеничного — 29,3 тис. т (на 11,2 тис. т більше, ніж у 2018/19 МР);

борошна з інших видів зерна — 0,2 тис. т. (+0,1 тис. т). Читайте також: Експорт жирів та олії з України збільшився на 3% — експерт Нагадаємо, що станом на 8 серпня 2019 р. збирання врожаю ранніх зернових і зернобобових культур в Україні проведено на площі 9,5 млн га (95% до прогнозу). Аграріями намолочено 38,5 млн т зерна.