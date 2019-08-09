Україна наростила експорт борошна на 60% - Мінагро
Укрінформ
З початку 2019/20 МР станом на 8 серпня Україна експортувала 29,5 тис. т борошна, що на 11,3 тис. т більше показника аналогічного періоду минулого року.
Про це повідомляє пресслужба Мінагропроду.
Зокрема у звітний період експортовано:
- борошна пшеничного — 29,3 тис. т (на 11,2 тис. т більше, ніж у 2018/19 МР);
- борошна з інших видів зерна — 0,2 тис. т. (+0,1 тис. т).
Нагадаємо, що станом на 8 серпня 2019 р. збирання врожаю ранніх зернових і зернобобових культур в Україні проведено на площі 9,5 млн га (95% до прогнозу). Аграріями намолочено 38,5 млн т зерна.