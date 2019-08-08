Експорт жирів та олії з України збільшився на 3% — експерт

За січень-червень 2019 року Україна експортувала жирів та олії майже на 2,4 млрд доларів — на 3% більше, ніж торік.

Про це повідомляє пресслужба Інституту аграрної економіки (ІАЕ).

“У I півріччі 2019 року Україна експортувала жирів та олії майже на 2,4 млрд дол., що на 3% перевищило минулорічний показник за відповідний період. Основним експортним товаром цієї групи є олія соняшникова. За шість місяців цього року її продано за кордон на суму близько 2,2 млрд дол., на 2% більше ніж, за І півріччя 2018 року”, - зазначив заступник директора ІАЕ Микола Пугачов.

За його інформацією, головним покупцем жирів і олій українського виробництва традиційно виступає Індія. За січень-червень 2019 року її частка у структурі українського експорту цього виду продукції становила 32,1%. Решта основних країн-імпортерів українських жирів та олії помітно поступаються Індії за вартісними обсягами закупівель: на Китай припадає 12,9% поставок, на Нідерланди — 9,4%, на Ірак — 8,2%, на Іспанію — 6,3%, на Італію — 5,6%.

При цьому олійних культур за січень-червень 2019 року Україна експортувала на 5% менше, ніж торік - на 619 млн доларів.

Основним експортним товаром цієї групи залишається соя (майже 81% експорту олійних), якої у I півріччі 2019 року продано за кордон більше 1,5 млн тонн на суму 500 млн доларів. Насіння ріпаку було експортовано 181 тис. тонн на 76 млн доларів, соняшнику — 63 тис. тонн на 25 млн доларів.

Найбільше українських олійних у першому півріччі 2019 року імпортувала Туреччина — 31,4% від загальної суми поставок. Відчутно менші закупівлі олійних культур здійснюють Єгипет (13,5% українських поставок олійних), Білорусь (11,7%), Німеччина (7,9%), Греція (4,2%), Польща (4,2%), Ліван (4,1%) та Португалія (3,7%).

Як повідомлялось, за 2018 рік Україна експортувала насіння і плодів олійних рослин на 1,95 млрд доларів, що на 5,1% менше, ніж за 2017 рік; жирів та олії тваринного або рослинного походження — на 4,5 млрд доларів (на 2,4% менше).