У Німеччині оцінили можливі наслідки торгової ескалації між США і Китаєм

Німеччина стурбована останніми подіями у відносинах між двома найбільшими економіками світу, що вже позначаються на ринках третіх країн.

Про це заявив експерт з питань глобального економічного розвитку Інституту світової економіки (місто Кіль) Клаус-Юрген Герн, передає кореспондент Укрінформу.

“Поточна девальвація юаня та визнання Китаю “валютним маніпулятором” з боку уряду США є небезпечною ескалацією американсько-китайського торговельного конфлікту”, - зазначає Герн.

Ці кроки, за його словами, вказують на те, що жодна зі сторін не бажає поступатися. Тож слід очікувати, що напруженість збережеться і, можливо, навіть посилиться.

Одночасно з девальвацією юаня до долара (курс якого перевищив поріг 7:1) уряд Китаю призупинив імпорт американської сільськогосподарської продукції, нагадує експерт.

Зі свого боку США мають важелі впливу у використанні тарифів. Зокрема, Вашингтон може розглянути подальше підвищення тарифів для послаблення китайської економіки. Однак ця політика буде пов'язана з дедалі більшими втратами американської економіки, зазначає Герн. Ціни на товари з Китаю для споживачів та бізнесу США зростають, як і видатки компаній, що мають виробництво в КНР.

На думку Герна, китайський уряд теж ризикує завдати шкоди своїй економіці, якщо американський сільськогосподарський імпорт не зможе бути повністю компенсований продукцією з інших країн; це призведе до обмеження постачань та підвищення цін на продовольство й корми в Китаї.

Невизначеність поточної ситуації негативно позначається на глобальній економічній перспективі, а отже, на міжнародних фондових ринках, наголошує експерт.

Німецька економіка, яка вже розвивається повільнішими темпами, ніж раніше, буде ще більше гальмувати, прогнозує Герн. Однак є й позитивний ефект, зокрема для споживачів, адже це означатиме зниження цін на китайські товари.

Німецький біржевий індекс Dax, який на тлі новин з КНР і США "просів" у понеділок майже на 2%, у вівторок упав нижче позначки 11 600 пунктів. Протягом двох тижнів Dax у цілому ослаб на 8%.