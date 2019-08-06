Найбагатші люди світу за один день втратили $117 мільярдів

За минулий понеділок 500 найбагатших осіб світу втратили через обвал котирувань на ринках США 117 мільярдів доларів.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

«Внаслідок обвалу котирувань на ринках США у понеділок 500 найзаможніших людей світу втратили 117 мільярдів доларів, тобто 2,1% своїх сукупних статків. Серед тих, хто втратив кошти – Джефф Безос, Бернар Арно та Марк Цукерберг», - йдеться в повідомленні.

Найбільших втрат зазнав засновник Amazon Джефф Безос, чиї статки упали на 3,4 мільярда доларів. Окрім цього, за даними Bloomberg, 21 людина з-поміж світових багатіїв за один день втратила коштів на суму від 1 мільярда доларів.

Але, незважаючи на цей обвал, загальні статки 500 найбагатших людей світу, за версією Bloomberg, зросли з січня 2019 року на 11%.

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Причиною такого песимізму інвесторів, що спричинив різке падіння котирувань, експерти назвали Китай, а точніше – торговельну війну між Вашингтоном та Пекіном. Це було найбільше падіння котирувань на американських ринках з початку поточного року.