Найбагатші люди світу за один день втратили $117 мільярдів

Найбагатші люди світу за один день втратили $117 мільярдів

Укрінформ
За минулий понеділок 500 найбагатших осіб світу втратили через обвал котирувань на ринках США 117 мільярдів доларів.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

«Внаслідок обвалу котирувань на ринках США у понеділок 500 найзаможніших людей світу втратили 117 мільярдів доларів, тобто 2,1% своїх сукупних статків. Серед тих, хто втратив кошти – Джефф Безос, Бернар Арно та Марк Цукерберг», - йдеться в повідомленні.

Найбільших втрат зазнав засновник Amazon Джефф Безос, чиї статки упали на 3,4 мільярда доларів. Окрім цього, за даними Bloomberg, 21 людина з-поміж світових багатіїв за один день втратила коштів на суму від 1 мільярда доларів.

Але, незважаючи на цей обвал, загальні статки 500 найбагатших людей світу, за версією Bloomberg, зросли з січня 2019 року на 11%.

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Причиною такого песимізму інвесторів, що спричинив різке падіння котирувань, експерти назвали Китай, а точніше – торговельну війну між Вашингтоном та Пекіном. Це було найбільше падіння котирувань на американських ринках з початку поточного року.

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