Найбагатші люди світу за один день втратили $117 мільярдів
Про це повідомляє видання Bloomberg.
«Внаслідок обвалу котирувань на ринках США у понеділок 500 найзаможніших людей світу втратили 117 мільярдів доларів, тобто 2,1% своїх сукупних статків. Серед тих, хто втратив кошти – Джефф Безос, Бернар Арно та Марк Цукерберг», - йдеться в повідомленні.
Найбільших втрат зазнав засновник Amazon Джефф Безос, чиї статки упали на 3,4 мільярда доларів. Окрім цього, за даними Bloomberg, 21 людина з-поміж світових багатіїв за один день втратила коштів на суму від 1 мільярда доларів.
Але, незважаючи на цей обвал, загальні статки 500 найбагатших людей світу, за версією Bloomberg, зросли з січня 2019 року на 11%.
Причиною такого песимізму інвесторів, що спричинив різке падіння котирувань, експерти назвали Китай, а точніше – торговельну війну між Вашингтоном та Пекіном. Це було найбільше падіння котирувань на американських ринках з початку поточного року.