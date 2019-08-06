Пекін відкидає звинувачення США у маніпуляціях валютним курсом

Китай заперечує звинувачення з боку США щодо маніпуляцій валютою.

Про це йдеться у заяві Нацбанку КНР.

У ній стверджується, ще не існує такого поняття, як маніпуляція валютним курсом, оскільки за своєю природою обмінний курс юаня визначається ринковою пропозицією та попитом. Режим обмінного курсу юаня - це «керований плаваючий режим, заснований на ринковому попиті та пропозиції та з прив'язкою до кошика валют», наголошують у Нацбанку КНР.

Нещодавнє знецінення юаня в Нацбанку поясняють виключно ринковими причинами, відображенням зрушень у ринковій динаміці та коливаннях на світових валютних ринках на тлі глобальних подій та посиленні торгівельних суперечок.

У регуляторі наполягають, що з початку 2018 року КНР дотримувався обіцянки не проводити девальвацію.

«Китай ніколи не використовував і не використовуватиме курс юаня як інструмент боротьби у торгівельних конфліктах», - запевняють у Центробанку.

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У Пекіні підкреслюють, що визначення США Китаю як країни-валютного маніпулятора шкодить інтересам обох країн, а також підриває міжнародний фінансовий порядок і призводить до нестабільності на фінансовому ринку. Крім того, це буде перешкоджати міжнародній торгівлі, стримуватиме відновлення світової економіки.

Як повідомляв Укрінформ, 5 серпня середній обмінний курс юаня упав до 6,9225 за 1 долар – мінімум за останні 10 років. Вашингтон побачив у цьому навмисну девальвацію з метою підвищення конкурентних переваг.

У період між початком 2005 року (коли Китай скасував жорстку прив'язку юаня до долара США) та червнем 2019 року номінальний обмінний курс юаня та реальний зросли на 38 відсотків і 47 відсотків відповідно. Юань на сьогодні є найсильнішою валютою серед країн G20.