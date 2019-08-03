Європейський Союз і Сполучені Штати Америки уклали угоду про постачання у Європу американської яловичини.

Про це повідомляє t-online.

«Президент США Дональд Трамп та представники ЄС уклали у п'ятницю (за місцевим часом) у Вашингтоні угоду про експорт яловичини з США до Європи», - інформує інформаційний ресурс.

Квоту на яловичину в США, зазначили в комісії, слід поступово збільшувати протягом семи років до 35 тис. тонн. У перший рік це 18 500 тон.

Тільки за перший рік набрання чинності безмитний експорт яловичини з США в ЄС збільшиться на 46%. Загалом безмитний експорт зросте з 150 мільйонів до 420 мільйонів доларів, що становить зростання на 180%, оголосив Трамп, назвавши угоду «величезною перемогою», а американське м’ясо – найкращім у світі.

Посол в ЄС Ставрос Ламбрінідіс заявив, що угода показує, як партнери можуть вирішувати проблеми.

Координатор уряду ФРН з трансатлантичного співробітництва Петер Байєр (ХДС) також назвав угоду «узгодженим рішенням, яке показує, що обидві сторони, навіть у складних сферах, можуть досягти результатів у своїх взаємних інтересах, якщо вони працюватимуть конструктивно разом».

“Угода відповідає умовам СОТ, високим стандартам екології та безпечності харчових продуктів, а також економічним інтересам ЄС, а окрім того, допоможе запобігти митам на експорт до ЄС”, - йдеться у заяві Байєра, яка є в розпорядженні Укрінформу.

Отже: представник німецького уряду, закликав США серйозно розпочати переговори про промислову тарифну угоду.

З повідомлень німецьких ЗМІ ясно, що Берлін сподівається, що «задобривши» таким чином Трампа, вони зможуть розраховувати на те, що той відмовиться від планів обкласти митами німецькі автомобілі.

Слід зауважити, що ЄС та США ведуть боротьбу за імпорт яловичини, починаючи з 1980-х, ще президент Барак Обама погрожував санкціями. Зараз ж сторони досягли домовленість, але за рахунок інших країн. Так, приміром, буде зменшено імпорт з Аргентини, Австралії та Уругваю, які пропонують наразі більш дешеву яловичину.