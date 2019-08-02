Чистий прибуток Укрнафти зменшився у 113 разів

Чистий прибуток ПАТ "Укрнафта" за перше півріччя 2019 року становив 18,2 млн грн, тоді як за аналогічний період минулого року — 2,061 млрд грн.

Про це йдтеься у звіті компанії.

"У 1 півріччі 2019 року «Укрнафта» зберегла прибутковість попри негативну кон’юнктуру цін на нафту та газ на внутрішньому ринку. Водночас основні фінансові результати компанії зменшились: чистий дохід склав 13,9 млрд грн, чистий прибуток – 18,2 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Компанія зазначає, що на фінансові результати вплинула негативна кон'юктурна ринків нафти і газу протягом І півріччя 2019 року.

"Середньозважена вартість реалізації нафти склала 60,4 дол. США за барель, що на 10,1% менше в порівнянні з показником за аналогічний період 2018 року, а середньозважена вартість реалізації природного газу становила 7409 грн за тис. кубометрів, що на 18% нижче у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року", - пояснили у компанії.

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Також протягом звітного періоду Укрнафта скоротила обсяг продажу світлих нафтопродуктів, у тому числі через скорочення попиту на бензин на українському ринку. Водночас, вона збільшила запас нафтопродуктів, який передбачається реалізувати в майбутньому.