Жителі Житомирщини заборгували за тепло і гарячу воду понад 200 мільйонів

Жителі Житомирської області серед усіх видів комунальних платежів найбільше заборгували за централізоване опалення та гарячу воду - понад 200 млн грн.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у Головному управлінні статистики у Житомирській області.

«На кінець червня 2019 року заборгованість населення за централізоване опалення та постачання гарячої води становила 200,2 млн грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 73,8 млн грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 51,0 млн грн, за вивезення побутових відходів – 14,3 млн грн», - поінформували в управлінні.

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Зазначається, що у червні жителі області сплатили за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 158,4 млн грн, тобто 170,5% нарахованих за цей період сум.

Крім того, у першому півріччі з населенням укладено 679 договорів щодо погашення реструктуризованої заборгованості на понад 4 млн грн.