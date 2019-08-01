Суд не став розблоковувати тарифи Укренерго для компаній Коломойського

Окружний адміністративний суд Києва розблокував тарифи компанії Укренерго для більшості учасників ринку, окрім компаній, що належать Коломойському.

Про це повідомляє національна енергетична компанія Укренерго.

"Окружний адміністративний суд м.Києва розблокував тарифи ПрАТ «Укренерго» на передачу та диспетчеризацію, встановлені постановами НКРЕКП від 07.06.219 №954 та №955 з 1 липня 2019 р.", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше дія обох постанов була призупинена для забезпечення позову АТ «Нікопольський завод феросплавів» (НЗФ), який вимагав їх скасувати. Аналогічно вчинили АТ «Дніпроазот», АТ «Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат», АТ «Покровський гірничо-збагачувальний комбінат» та АТ «Запорізький завод феросплавів» (усі належать Коломойському).

За клопотанням Укренерго суд змінив заходи забезпечення позову таким чином, що дія тарифів залишається призупиненою лише для сторони позивача. Тобто для нього тарифи, затверджені постановами НКРЕКП № 954 та № 955, залишаються призупиненими, і продовжує діяти старий тариф (57,4 грн/МВт∙год), затверджений постановою НКРЕКП від 12.12.2018 р. № 1905.

Для решти учасників ринку в липні 2019 року чинними є тарифи, встановлені постановами НКРЕКП від 07.06.219 № 954 та № 955 (347,14 грн/МВт∙год та 8,9 грн/МВт∙год відповідно).

Як зазначається, клопотання Укренерго базувалося на тому, що через блокування судом тарифів у липні 2019 р. компанія не може виконувати свої функції в моделі нового ринку електроенергії, визначені Законом «Про ринок електричної енергії». Зокрема у підприємства були відсутні кошти на купівлю електроенергії для технологічних утрат у мережах та компенсації витрат на купівлю електроенергії ВДЕ за «зеленим» тарифом. Блокування тарифу Укренерго тільке за липень може призвести до дефіциту фінансування компанії у розмірі 2,4 млрд грн. Судові слухання щодо розгляду справи за позовом Нікопольського заводу феросплавів про скасування постанов НКРЕКП заплановано на вересень 2019 р.

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Як повідомлялося, через тимчасове припинення в судовому порядку дії тарифів у липні 2019 р. Укренерго виставляло рахунки за договорами на свої послуги за старим тарифом, що діяв до 1 липня 2019 р. — 574 грн за МВт·год. Водночас у рахунках з’явилася нова графа «Рекомендовано до сплати», в якій рахунок виставляється за новими тарифами: 347,43 грн/МВт·год — за послуги з передачі та 8,90 грн/МВт·год — за послуги диспетчерського (оперативно-технологічного) управління.

Зараз учасники ринку оплачують послуги Укренерго нерівномірно та за різними тарифами: за старим або рекомендованим, а багато не сплачують нічого взагалі.

Додаткові гроші, що надійшли до Укренерго за рекомендованим компанією до сплати тарифом, витрачаються за пріоритетами, які компанія окреслила одразу після блокування нових тарифів судом: на купівлю електроенергії для покриття технологічних утрат у мережах та на виплати гарантованому покупцю для компенсації витрат на купівлю електроенергії з ВДЕ за «зеленим» тарифом. Компенсація для ВДЕ — спеціальний обов’язок, покладений на Укренерго, відповідно до чинного законодавства.