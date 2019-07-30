Завод Коломойського вдруге не зміг заблокувати тарифи Укренерго

Окружний адмінсуд Києва відмовив Нікопольському заводу феросплавів (НЗФ) у задоволенні клопотання про призупинення дії постанови НКРЕКП від 12 липня, якою затверджено новий тариф на послуги з передачі електричної енергії ПрАТ "Укренерго" з 1 серпня 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

"У суду відсутні на даній стадії підстави стверджувати про очевидну протиправність зазначеного рішення суб’єкта владних повноважень (постанови НКРЕКП від 12.07.2019 №1411 — ред.) та порушення прав або інтересів заявника таким рішенням", — сказано в ухвалі Окружного адмінсуду Києва.

Наприкінці червня тим же судом для забезпечення адміністративного позову НЗФ проти НКРЕКП було призупинено дію його постанов від 07.06.2019 № 954 та № 955, якими встановлено тарифи Укренерго на передачу (347 грн за МВт-год.) та послуги диспетчерського управління (8,9 грн за МВт-год.) на ІІ півріччя 2019 р. Завод вважає рішення регулятора щодо встановлення тарифів Укренерго на ІІ півріччя 2019 р. протиправним і таким, що зачіпає його майнові інтереси.

Пізніше, 12 липня, регулятор скасував свою постанову від 07.06.2019 № 954 та затвердив новий тариф на передачу Укренерго з 1 серпня 2019 року постановою від 12.07.2019 № 1411. Його розмір визначено на 10% менше від попереднього (312,14 грн за МВт-год.). Зниження пов’язано із скороченням витрат на придбання електроенергії для компенсації технологічних втрат.

22 липня НЗФ подав новий позов проти НКРЕКП про скасування її постанови від 12.07.2019 № 1411.

Через блокування судом тарифів компанії, у липні 2019 р. Укренерго працює за єдиним тарифом (57,4 за МВт-год.), встановленим постановою від 12.12.2018 р. № 1905 ще до старту нової моделі ринку електроенергії.

Укренерго наголошує, що такий тариф не покриває витрат компанії на виконання своїх функцій в новому ринку електроенергії. Зокрема відсутні кошти на купівлю послуг генеруючих компаній для балансування енергосистеми та компенсації витрат ДП «Гарантований покупець» на купівлю електроенергії ВДЕ за "зеленим" тарифом. Блокування тарифу компанії лише за липень призвело до дефіциту фінансування її витрат у розмірі 2,4 млрд грн.

Укренерго подало апеляцію і звернулося до Апеляційного суду з вимогою відмінити призупинення дії постанов НКРЕКП від 07.06.2019 № 954 та № 955 для забезпечення позову НЗФ.