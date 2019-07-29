Реорганізацію Укренерго завершили, статутний капітал — понад 37 мільярдів

ДП "НЕК "Укренерго" наказом Міністерства фінансів зареєстроване як приватне акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

"Укренерго зареєстровано як приватне акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Наказ про перетворення ДП "НЕК "Укренерго" на акціонерне товариство Міністерство фінансів ухвалило 29 липня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Також Мінфіном затверджено статут ПрАТ "Укренерго", розмір статутного капіталу якого становить понад 37 млрд грн.

"Ми разом з Міністерством фінансів зробили ще один великий крок до сертифікації Укренерго як незалежного європейського системного оператора. Цей шлях тривав більше двох років. Перетворення компанії на акціонерне товариство дозволить суттєво підвищити ефективність управління та свідчить про невідворотність виконання Україною міжнародних зобов’язань щодо інтеграції української енергосистеми у європейський енергетичний простір. Ми вдячні міністру фінансів Оксані Маркаровій за глибоке розуміння важливості цієї реформи та за підтримку розвитку нашої компанії в європейському напрямку", — заявив т.в.о. голови Укренерго Всеволод Ковальчук.

Після реорганізації Укренерго отримає можливість самостійно залучати кредитні та інвестиційні кошти, виконає зобов’язання перед ЄБРР, за кошти якого фінансується будівництво високовольтних ліній з Рівненської та Запорізької АЕС до ПС "Київська".

Крім того, це підвищить прозорість діяльності компанії (аудит та обов’язкове розкриття фінансової інформації), ефективність управління діяльністю, а також дозволить виконати сертифікацію.

"Наразі триває підготовка необхідних документів з метою подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. У серпні відбудеться фінальна стадія перетворення (корпоратизації) Укренерго – планується отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій", - додали в Укренерго.