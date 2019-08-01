Укртрансгаз запустив інформаційну платформу "Оператор газосховищ України"

АТ "Укртрансгаз" з 1 серпня запустило у роботу інформаційну платформу філії «Оператор газосховищ України».

Про це повідомляє пресслужба Укртрансгазу.

"Інформаційна платформа філії «Оператор газосховищ України» Укртрансгазу розпочала роботу. Станом на 7:00 сьогодні успішно прийняті перші 40 номінацій, 19 реномінацій та 6 торгових сповіщень на газову добу 1 серпня 2019 року. Всього користувачами платформи вже є 446 осіб з 264 компаній", - йдеться у повідомленні.

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Платформа "Оператор газосховищ України" створена з метою обліку передачі природного газу, що зберігається у підземних сховищах газу. За її допомогою обліковується перехід права користування послугами зберігання (закачування, відбору) природного газу.

"Для здійснення закачування чи відбору газу замовнику послуг зберігання необхідно буде синхронно подавати дві окремі номінації (реномінації) на один і той самий обсяг газу: одну – в Платформу Оператора газосховищ, другу – в Платформу Оператора ГТС. Також адміністрування передачі природного газу, що зберігається в газосховищах, відбуватиметься лише на підставі торгових сповіщень, завантажених в Платформу оператора газосховищ", - пояснили в Укртрансгазі.