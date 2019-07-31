Укртрансгаз заявляє про ліквідацію надзвичайної ситуації через брак газу

Укртрансгаз заявляє про ліквідацію надзвичайної ситуації через брак газу

Укрінформ
АТ "Укртрансгаз" повідомило Державну службу надзвичайних ситуацій України про ліквідацію на об’єктах ГТС надзвичайної ситуації, яка була оголошена 20 червня і класифікована відомством як техногенна НС державного рівня.

Про це йдеться у повідмоленні пресслужби Укртрансгазу.

"Наразі вирішити проблему вдалось завдяки підписаному вчора договору між Укртрансгазом і НАК «Нафтогаз України» на термінову поставку 440 млн кубометрів газу для ВТВ Оператора ГТС загальною вартістю 2,96 млрд грн з відстрочкою платежу ‪до 29 лютого 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, в Укртрансгазі зауважили, що надзвичайна ситуація може повторитись вже за місяць, оскільки законтрактованого обсягу газу вистачить орієнтовно до початку вересня.

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Як повідомлялося, у червні оператор ГТС звернувся до Державної служби надзвичайних ситуацій України з листом, у якому інформував про передумови для виникнення надзвичайної ситуації. Водночас Укртрансгаз розпочав переговори з НКРЕКП щодо встановлення нових тарифів, а також ініціював перемовини з кредиторами, включно з НАК «Нафтогаз України», щодо реструктуризації заборгованості. Про ситуацію проінформовано Раду національної безпеки і оборони України.

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