Укртрансгаз заявляє про ліквідацію надзвичайної ситуації через брак газу

АТ "Укртрансгаз" повідомило Державну службу надзвичайних ситуацій України про ліквідацію на об’єктах ГТС надзвичайної ситуації, яка була оголошена 20 червня і класифікована відомством як техногенна НС державного рівня.

Про це йдеться у повідмоленні пресслужби Укртрансгазу.

"Наразі вирішити проблему вдалось завдяки підписаному вчора договору між Укртрансгазом і НАК «Нафтогаз України» на термінову поставку 440 млн кубометрів газу для ВТВ Оператора ГТС загальною вартістю 2,96 млрд грн з відстрочкою платежу ‪до 29 лютого 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, в Укртрансгазі зауважили, що надзвичайна ситуація може повторитись вже за місяць, оскільки законтрактованого обсягу газу вистачить орієнтовно до початку вересня.

Як повідомлялося, у червні оператор ГТС звернувся до Державної служби надзвичайних ситуацій України з листом, у якому інформував про передумови для виникнення надзвичайної ситуації. Водночас Укртрансгаз розпочав переговори з НКРЕКП щодо встановлення нових тарифів, а також ініціював перемовини з кредиторами, включно з НАК «Нафтогаз України», щодо реструктуризації заборгованості. Про ситуацію проінформовано Раду національної безпеки і оборони України.