На Рівненській АЕС випробовують обладнання для сховища ядерного палива

На енергоблоці №3 Рівненської АЕС розпочались функціональні та комплексні випробування транспортерів HI-TRAC і вагона HI-STAR, що призначені для поводження з відпрацьованим ядерним паливом.

Про це повідомляє пресслужба Енергоатома.

"На енергоблоці №3 (ВВЕР-1000) Рівненської АЕС, який перебуває у планово-попереджувальному ремонті, розпочались функціональні та комплексні випробування за технологією корпорації «Holtec International» (США) – транспортерів HI-TRAC і вагона HI-STAR, що призначені для поводження з відпрацьованим ядерним паливом (ВЯП), а також пусконалагоджувальні роботи з обладнанням централізованого сховища ВЯП (ЦСВЯП)", - йдеться у повідомленні.

Пусконалагоджувальні роботи складаються з комплексних випробувань із застосуванням імітатора відпрацьованої тепловиділяючої збірки, які виконуються в транспортному коридорі і реакторному відділенні енергоблоку.

Робоча програма проведення індивідуальних, функціональних і комплексних випробувань обладнання ЦСВЯП на енергоблоці №3 РАЕС проводиться з метою підтвердження відповідності характеристик обладнання та систем ЦСВЯП вимогам забезпечення якості та безпеки, можливості взаємодії обладнання централізованого сховища з технологічним обладнанням реакторного відділення, відповідності функціонального призначення обладнання та систем вимогам, а також критеріям проекту і технічних специфікацій, підтвердження готовності систем (підсистем і окремих вузлів) енергоблоків електростанції виконувати передбачені функції поводження з відпрацьованим ядерним паливом.

Під час проведення налагоджувальних робіт на енергоблоці заплановано відпрацювати транспортно-технологічні операції, отримати дані для можливого коригування організаційної, технічної та експлуатаційної документації, необхідну інформацію щодо організації робіт і необхідних технічних заходів при обслуговуванні контейнерів HI-STAR та HI-TRAC у шахті мийки і стикувального пристрою в транспортному коридорі і реакторному відділенні (включаючи допоміжні системи та обладнання).

Проєкт триватиме до 6 серпня 2019 року; 6-18 серпня плануються випробування обладнання на енергоблоці №4 РАЕС.