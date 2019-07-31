Енергоатом завдяки паливу Westinghouse підвищить потужність блоків на 5-10%

Завдяки паливу Westinghouse та виконанню низки заходів з підвищення ефективності енергоблоків українських АЕС, їхня потужність може бути збільшена до 105-110%.

Про це пише пресслужба ДП "НАЕК Енергоатом".

"Конкурентні переваги паливних збірок Westinghouse - при розгерметизації окремих паливних елементів американського виробництва їх можна замінити та повернути паливну касету в експлуатацію, тоді як російські збірки в таких ситуаціях стають непридатними для подальшого використання. Саме завдяки паливу Westinghouse та виконанню низки заходів з підвищення ефективності енергоблоків українських АЕС, їхня потужність може бути збільшена до 105-110%", - прокоментували у пресслужбі.

У компанії наголосили, що програма диверсифікації джерел постачання ядерного палива — значущий проект для майбутнього не лише української атомної енергетики, але й для всіх країн із реакторами типу ВВЕР, що виготовляються в Росії.

"Наявність щонайменше двох постачальників палива різко підвищує енергетичну безпеку будь-якої країни, позбавляючи її залежності від монополіста. Експлуатація в одній активній зоні палива різних постачальників - практика на АЕС у всьому світі. Вона покликана за рахунок конкуренції стимулювати розробників ядерного палива підвищувати надійність конструкції тепловиділяючої збірки (ТВЗ) і її елементів, відповідати сучасним вимогам безпеки", - наголосили в Енергоатомі.

Станом на 20 травня 2019 року у складі активних зон шести енергоблоків експлуатуються 582 тепловиділяючих збірок Westinghouse: ЮУАЕС-2 (84 ТВЗ-WR – завершено 30-ту паливну кампанію); ЮУАЕС-3 (163 ТВЗ-WR – 28-ма паливна кампанія); ЗАЕС-1 (84 ТВЗ-WR – 30-та паливна кампанія); ЗАЕС-3 (84 ТВЗ-WR – 31-ша паливна кампанія); ЗАЕС-4 (42 ТВЗ-WR – завершено 30-ту паливну кампанію); ЗАЕС-5 (125 ТВЗ-WR – 29-та паливна кампанія).