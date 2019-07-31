Борг контрагентів перед Нафтогазом за тиждень зменшився на 1,2%

Заборгованість контрагентів, які отримують газ від Нафтогазу на пільгових умовах, порівняно з минулим тижнем зменшилась на 777 млн грн (1,2%) і на 30 липня 2019 року становила 62,2 млрд гривень.

Про це повідомляє НАК «Нафтогаз України».

«Станом на 30 липня 2019 р. сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК «Нафтогаз України» становить близько 39,4 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 343 млн грн (0,9%). Заборгованість регіональних газозбутових підприємств становить близько 22,8 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість зменшилась на 434 млн грн (1,9%)», - йдеться в повідомленні.

Сумарна прострочена заборгованість перед НАК «Нафтогаз України» підприємств ТКЕ та ТЕЦ за природний газ, використаний для виробництва теплової енергії, становить близько 34,9 млрд грн, з них за 2019 рік — 13 млрд грн. За минулий тиждень заборгованість зменшилась на 292 млн грн (0,8%).

Найбільша сумарна прострочена заборгованість за використаний газ у цій категорії споживачів накопичена у підприємств ТКЕ і ТЕЦ Донецької (7,0 млрд грн), Дніпропетровської (6,6 млрд грн), Харківської (4,1 млрд грн) областей та м. Києва (3,2 млрд грн).

Сумарна заборгованість за газ підприємств-боржників, що виробляють електроенергію (ТЕЦ), у порівнянні з минулим тижнем зменшилась на 51 млн грн (1,1%) та становить близько 4,461 млрд грн.

Найбільша сумарна прострочена заборгованість — у ПрАТ Харківська ТЕЦ-5 (1 510 млн грн), ДП Сєвєродонецька ТЕЦ (477 млн грн), ПАТ Кримтеплоелектроцентраль (364 млн грн), АТ Херсонська ТЕЦ (348 млн грн), АТ Дніпровська теплоелектроцентраль (338 млн грн), КП Київтеплоенерго (308 млн грн) та ПрАТ Білоцерківська ТЕЦ (258 млн грн). Загальна заборгованість цих семи підприємств становить близько 81% від сумарної заборгованості.

Із регіональних газопостачальних підприємств, чия сумарна прострочена заборгованість перед НАК «Нафтогаз України» за природний газ становить близько 22,8 млрд грн, найбільшу прострочену заборгованість мають п'ять споживачів: ТОВ Одесагаз-Постачання (2 326 млн грн), ПАТ Донецькоблгаз (2 252 млн грн), ТОВ Харківгаз Збут (2 192 млн грн), Дніпропетровськгаз Збут (2 113 млн грн) та ТОВ Київоблгаз Збут (2 064 млн грн).

Заборгованість прямих промислових споживачів у порівнянні з минулим тижнем зменшилась на 3,3 млн грн і становить близько 2,860 млрд грн.

Із близько 380 промислових підприємств, яким Нафтогаз постачає або постачав газ, найбільша сумарна заборгованість залишається у 15 споживачів. Серед них - Одеський припортовий завод (1 518 млн грн боргу), ПАТ Лисичанський склозавод «Пролетарій» (833 млн грн), ПАТ Енергомашспецсталь (241 млн грн) та ПАТ Алчевський металургійний комбінат (186 млн грн).