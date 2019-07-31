Росія виплатила Україні €2,3 мільйона компенсації за брудну нафту

АТ «Укртранснафта» отримала від ПАТ «Транснефть» частину компенсації у розмірі понад 2,3 млн євро за потрапляння нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук до української ділянки нафтопроводу «Дружба».

Про це повідомляє пресслужба Укртранснафти у Facebook.

«Укртранснафта отримала від Транснефті частину компенсації у розмірі понад €2,3 млн євро за потрапляння нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук до української ділянки нафтопроводу Дружба. Це, зокрема, вже дозволило покрити недоотриманий дохід компанії, спричинений тимчасовою зупинкою транзиту у квітні", - йдеться у повідомленні.

В Укртранснафті пояснили, що розмір компенсації визначається згідно з додатковою угодою до чинного договору на транзит та залежить від періоду резервування російською компанією потужностей української нафтотранспортної системи, до якої потрапила нафта із підвищеним вмістом хлорорганіки.

Як повідомлялося, 25 квітня 2019 року Укртранснафта вимушено призупинила роботу української ділянки нафтопроводу "Дружба" через відмову приймати російську сировину з підвищеним вмістом хлорорганіки на приймально-здавальній дільниці «Будковце» (Словаччина) та через відсутність вільних резервуарів на приймально-здавальній дільниці нафти «Фенешлітке» (Угорщина).

Відновити транзит російської нафти до країн Євросоюзу Укртранснафті вдалося 11 травня після підтвердження європейською стороною готовності приймати сировину.

Згодом, 17 травня, через потребу європейських партнерів у додатковому часі на проведення підготовчих заходів, оператор нафтотранспортної системи України вдруге вимушено призупинив транзит і відновив його 21 травня. З моменту відновлення транзиту Укртранснафта не зафіксувала повторних випадків надходження нафти із завищеним вмістом хлорорганічних сполук до української ділянки нафтогону «Дружба» і забезпечує транзит до Європи у плановому режимі.

Фото: facebook.com/ukrtransnafta