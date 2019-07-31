Аграрний фонд за II квартал отримав 9 мільйонів чистого прибутку

Аграрний фонд за другий квартал поточного року отримав 9 млн грн чистого прибутку, що на 0,1 млн грн більше запланованого показника.

Про це повідомляє пресслужба ПАТ «Аграрний фонд».

"За підсумками ІІ кварталу 2019 року дохід ПАТ «Аграрний фонд» склав 850,4 млн грн, прибуток до оподаткування - 11 млн грн. Після нарахування податку на прибуток, чистий прибуток товариства склав 9 млн грн, проти запланованого показника 8,9 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фактичний фінансовий результат товариства за ІІ квартал поточного року на 0,1 млн грн більше від запланованого показника.

Протягом ІІ кварталу ПАТ «Аграрний фонд» було реалізовано 12,3 тис. тонн зерна, 17,3 тис. тонн борошна та 78,5 тис. тонн мінеральних добрив.

"Реалізація борошна відбувалася як оптовими, так і роздрібними партіям, зокрема, в торговельних мережах під власною торговельною маркою", - зауважили в Агрофонді.

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Як повідомляв Укрінформ, ПАТ «Аграрний фонд» за І квартал 2019 року отримав дохід 3,34 млрд грн, прибуток до оподаткування - 7,61 млн грн. Після нарахування податку на прибуток, чистий прибуток товариства становив 6,24 млн грн.