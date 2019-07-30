Портовики просять втричі знизити норму відрахувань дивідендів

Адміністрація морських портів України (АМПУ) пропонує знизити норму відрахувань від прибутку підприємства, а також державних стивідорів у портах з 90% до 30%.

Про це заявив голова АМПУ Райвіс Вецкаганс на пресконференції, повідомляє Центр транспортних стратегій.

"Державне підприємство "Адміністрація морських портів України" виступає за зниження ставки відрахувань від прибутку підприємства, а також держстивідорів у морських портах з 90% до 30%", - йдеться в повідомленні.

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За словами Вецкаганса, якщо норма відрахувань до бюджету збережеться на рівні 90%, АМПУ не зможе реалізувати багато інвестиційних проектів. Частину з них, можливо, буде переглянуто, в тому числі, реконструкцію третього причалу в Маріуполі для розвитку зернового кластеру, а в Миколаївському порту доведеться розглядати можливості пошуку фінансування для будівництва нульового причалу для компанії Cofco.

"Наші інвестиційні можливості на 2020 рік - це 500 млн гривень. За ці гроші можна побудувати половину причалу, а у нас їх 263", - повідомив Вецкаганс.

На думку керівника АМПУ, доречно буде скоротити норму відрахувань дивідендів до 30%.