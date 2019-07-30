Портовики просять втричі знизити норму відрахувань дивідендів
Про це заявив голова АМПУ Райвіс Вецкаганс на пресконференції, повідомляє Центр транспортних стратегій.
"Державне підприємство "Адміністрація морських портів України" виступає за зниження ставки відрахувань від прибутку підприємства, а також держстивідорів у морських портах з 90% до 30%", - йдеться в повідомленні.
За словами Вецкаганса, якщо норма відрахувань до бюджету збережеться на рівні 90%, АМПУ не зможе реалізувати багато інвестиційних проектів. Частину з них, можливо, буде переглянуто, в тому числі, реконструкцію третього причалу в Маріуполі для розвитку зернового кластеру, а в Миколаївському порту доведеться розглядати можливості пошуку фінансування для будівництва нульового причалу для компанії Cofco.
"Наші інвестиційні можливості на 2020 рік - це 500 млн гривень. За ці гроші можна побудувати половину причалу, а у нас їх 263", - повідомив Вецкаганс.
На думку керівника АМПУ, доречно буде скоротити норму відрахувань дивідендів до 30%.