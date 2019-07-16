Українські порти за пів року збільшили перевалку вантажів до 70 мільйонів тонн

У першому півріччі 2019 року морські порти України обробили понад 72 мільйонів тонн вантажів, що на 13% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Адміністрації морських портів України.

«За пів року українські морські порти збільшили перевалку на 13% до понад 70 млн тонн», – йдеться у повідомлені.

Зазначається, що понад третину перевалки склали хлібні вантажі, більше, ніж на чверть, зросла перевалка руди, яка становила близько 16,5 млн тонн.

"Значним – на 392 тис. тонн – виявилося збільшення обробки хімічних та мінеральних добрив (сипучих – на 16,9%, фасованих – майже уп’ятеро). Зберігається тенденція зростання обробки контейнерів: + 18,4% за перше півріччя 2019 року, порівняно з аналогічним періодом 2018-го", - додають у АМПУ.

Як і раніше, основою позитивної динаміки обробки вантажів державними портами залишається експорт продукції українських підприємств за кордон. За звітний період цього року він зріс більш як на 20%. В той же час імпорт дав приріст лише в 0,4%, а транзит скоротився на 14,9%.

Серед українських морських портів лідерами з перевалки є чотири порти, які забезпечили обробку понад 87% усього обсягу вантажів протягом останніх шести місяців. Це Південний, Миколаїв, Чорноморськ і Одеса. (Південний перевалив майже 23,4 млн тонн. Миколаїв – майже 15,3 млн тонн, Чорноморськ – 12,3 млн тонн, Одеса – майже 12,1 млн тонн.).

За перші шість місяців року морські порти України обробили 5 694 суден, що на 154 одиниці менше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільше суден опрацювали в Ізмаїльському морському порту (1816), Миколаївському (876) та в порту Чорноморська (809).

Від початку року послугами водного транспорту в морських портах України скористалося вже майже 158 тисяч осіб. З них майже 155 тисяч скористалися внутрішніми перевезеннями, здебільшого круїзними та прогулянковими маршрутами та понад 3400 осіб обрали іноземні перевезення – у портах Одеси та Усть-Дунайська.

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Дніпром за перше півріччя пройшли 4453 рейсів, що на 23% менше, ніж минулого року. Загальний обсяг перевезень вантажів становив 4,2 млн тонн, що на 1,2 млн тонн більше, ніж у першому півріччі 2018-го. Здебільшого це зернові та будівельні вантажі, а також металопродукція.

Фото: АМПУ