Аграрії зібрали врожай з половини прогнозованих площ

Українські сільгоспвиробники станом на 15 липня зібрали 17,44 млн тонн зернових та зернобобових з 52% прогнозованих площ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

“Станом на 15 липня українські сільгоспвиробники зібрали 17,4 млн тонн зернових і зернобобових культур з площі 5,1 млн га або 52% до прогнозу”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зібрано 12,0 млн тонн пшениці з площі 3,3 млн га (51% до прогнозу при врожайності 35,9 ц/га); 4,9 млн тонн ячменю з площі 1,5 млн га (61% до прогнозу при врожайності 32,4 ц/га); 497 тис. тонн гороху з площі 223 тис. га (78% до прогнозу при врожайності 22,3 ц/га); 16 тис. тонн жита з площі 6 тис. га (5% до прогнозу при врожайності 25,8 ц/га); 5 тис. тонн вівса з площі 2 тис. га (1% до прогнозу при врожайності 22,3 ц/га).

Крім того, намолочено 1,9 млн тонн озимого ріпаку на площі 838 тис. га (65% до прогнозу при врожайності 22,6 ц/га).

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Як повідомляв Укрінформ, посівна кампанія у 2019 році розпочалася на місяць раніше, ніж торік. Вся посівна площа сільськогосподарських культур в усіх категоріях господарств під урожай 2019 року становить 27,7 млн га, або на рівні 2018 року. Зокрема, зернові культури посіяні на площі 14,8 млн га, технічні – на 9,2 млн га.

Збір врожаю у 2019 році почався на 8 днів раніше, ніж у 2018 році. Темпи збирання завдяки сприятливим погодним умовам близькі до високих, приріст урожайності зерна сягає 5 ц/га.