Аграрії зібрали понад 15 мільйонів тонн зерна
Про це повідомляє пресслужбаМіністерства аграрної політики та продовольства.
“Станом на 12 липня українські сільгоспвиробники провели збирання ранніх зернових та зернобобових культур на площі 4,5 млн га (46% до прогнозу). Так намолочено 15,2 млн тонн зерна нового врожаю”, - йдеться у повідомленні.
Зокрема, зібрано 10,2 млн тонн пшениці з площі 2,9 млн га (44% до прогнозу); 4,5 млн тонн ячменю з площі 1,4 млн га (55% до прогнозу); 480 тис. тонн гороху з площі 216 тис. га (75% до прогнозу); 8 тис. тонн жита з площі 3 тис. га (3% до прогнозу); 3 тис. тонн вівса з площі 1 тис. га (1% до прогнозу).
Також намолочено 1,7 млн тонн озимого ріпаку з площі 767 тис. га (59% до прогнозу) при врожайності 22,2 ц/га (у 2018 році – 24,8 ц/га).
Як повідомляв Укрінформ, жнива у 2019 році почалися на 8 днів раніше, ніж у 2018 році. Темпи збирання завдяки сприятливим погодним умовам також швидші за торішні. Наразі приріст урожайності зерна становить 5 ц/га і більше.