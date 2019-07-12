Аграрії зібрали понад 15 мільйонів тонн зерна

Аграрії України станом на 12 липня 2019 року зібрали 15,2 мільйона тонн ранніх зернових та зернобобових культур з площі у 4,5 мільйона гектарів.

Про це повідомляє пресслужбаМіністерства аграрної політики та продовольства.

“Станом на 12 липня українські сільгоспвиробники провели збирання ранніх зернових та зернобобових культур на площі 4,5 млн га (46% до прогнозу). Так намолочено 15,2 млн тонн зерна нового врожаю”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зібрано 10,2 млн тонн пшениці з площі 2,9 млн га (44% до прогнозу); 4,5 млн тонн ячменю з площі 1,4 млн га (55% до прогнозу); 480 тис. тонн гороху з площі 216 тис. га (75% до прогнозу); 8 тис. тонн жита з площі 3 тис. га (3% до прогнозу); 3 тис. тонн вівса з площі 1 тис. га (1% до прогнозу).

Також намолочено 1,7 млн тонн озимого ріпаку з площі 767 тис. га (59% до прогнозу) при врожайності 22,2 ц/га (у 2018 році – 24,8 ц/га).

Як повідомляв Укрінформ, жнива у 2019 році почалися на 8 днів раніше, ніж у 2018 році. Темпи збирання завдяки сприятливим погодним умовам також швидші за торішні. Наразі приріст урожайності зерна становить 5 ц/га і більше.