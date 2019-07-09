Аграріям компенсували 174,6 мільйона за придбану техніку

З початку року аграріям компенсовано 174,6 млн грн за придбану вітчизняну сільгосптехніку.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики і продовольства.

“Станом на 8 липня українським аграріям спрямовано 174,6 млн грн часткової компенсації вартості за купівлю техніки та обладнання вітчизняного виробництва”, - йдеться у повідомленні.

За звітний період програмою держпідтримки скористалося 1 513 сільськогосподарських товаровиробників, в тому числі 773 фермерських господарства. Загалом, сільгоспвиробники закупили 2 583 одиниці техніки та обладнання на 842,8 млн грн. Зокрема, придбано 49 тракторів, 1 зернозбиральний комбайн, 2 автомобілі сільськогосподарського призначення, 2 089 ґрунтообробнопосівної техніки, та 456 одиниць – іншого обладнання.

Найбільші обсяги компенсації від держави отримали аграрії Вінницької (22,5 млн грн), Сумської (15,5 млн грн), Одеської (12 млн грн), Хмельницької (10,7 млн грн) та Кіровоградської (10,6 млн грн) областей.

Сьогодні з Мінагрополітики у сфері надання компенсації за придбану сільгосптехніку співпрацюють 9 уповноважених банків: Ощадбанк, ПриватБанк, Укрексімбанк, Укргазбанк, Райффайзен банк Аваль, Південний, ПУМБанк, Індустріалбанк, Кредобанк.

Як повідомляв Укрінформ, законом України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" передбачені видатки за програмами підтримки розвитку агропромислового комплексу у розмірі 5,909 млрд грн.