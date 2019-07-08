Аграрії зібрали 11,3 мільйона тонн зерна

Аграрії України станом на 8 липня зібрали 11,3 мільйона тонн зерна нового врожаю.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики і продовольства.

“Станом на 8 липня в усіх областях аграрії приступили до збирання ранніх зернових та зернобобових культур. Так, намолочено 11,3 млн тонн зерна нового врожаю з площі 3,4 млн га або 35% до прогнозу”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зібрано 7,3 млн тонн пшениці з площі 2,1 млн га (32% до прогнозу); 3,6 млн тонн ячменю з площі 1,1 млн га (43% до прогнозу); 402 тис. тонн гороху з площі 187 тис. га (66% до прогнозу).

Також продовжується збирання озимого ріпаку, якого намолочено 1,1 млн тонн з площі 519 тис. га (40% до прогнозу).

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За інформацією міністерства, аграрії Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Полтавської, Харківської та Івано-Франківської областей приступили до збирання жита, якого станом на 8 липня намолочено 2 тис. тонн з площі 0,6 тис. га (0,5% до прогнозу). Також аграрії Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської та Одеської областей розпочати збирання вівса, якого намолочено 1,5 тис. тонн з площі 1 тис. га (0,4% до прогнозу).

Як повідомляв Укрінформ, посівна кампанія у 2019 році розпочалася на місяць раніше, ніж торік. Вся посівна площа сільськогосподарських культур в усіх категоріях господарств під урожай 2019 року становить близько 27,7 млн га. Зернові культури посіяні на площі 14,8 млн га, технічні – на 9,2 млн га.