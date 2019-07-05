Індекс продовольчих цін FAO залишився незмінним у червні

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) опублікувала новий прогноз світових цін на продовольство у червні, залишивши його майже без змін.

Про це Укрінформу повідомила служба новин FAO.

"Світові ціни на продовольство у червні майже не змінилися, оскільки зменшення цін на молочні продукти і рослинні олії більш ніж компенсувало значний стрибок котирувань кукурудзи, і в даний час вони дуже близькі до рівня минулого року", - йдеться у повідомленні.

Індекс продовольчих цін FAO, який відстежує щомісячну динаміку міжнародних цін на основні групи продовольчих товарів світового товарообігу, в червні склав у середньому 173 пункти, що на 0,3 відсотка менше, ніж у травні.

Індекс цін на зернові FAO в червні зріс на 6,7 відсотка, оскільки ймовірне зниження пропозиції кукурудзи у Сполучених Штатах Америки зумовили зростання котирувань на кукурудзу і рикошетом вдарили по цінах на пшеницю. Ціни на рис залишилися в цілому незмінними.

Індекс цін на цукор FAO зріс на 4,2 відсотка, на що сильно вплинуло зміцнення бразильського реала у відношенні до долара США.

В свою чергу індекс цін на молочні продукти FAO вперше за останні п’ять місяців знизився на 11,9 відсотка, це було викликано низьким попитом на сир і масло.

Індекс цін на овочі FAO знизився на 1,6 відсотка, при чому ціни на пальмову та соєву олії знизилися під впливом зменшення світового імпортного попиту та очікувань рясної глобальної пропозиції відповідно.

Індекс цін на м'ясо FAO збільшився на 1,5 відсотка, що обумовлено високим попитом на імпорт з боку Східної Азії на баранину, свинину і м'ясо птиці, щоб компенсувати дефіцит внутрішньої пропозиції внаслідок поширення африканської чуми свиней.

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