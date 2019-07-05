Виробництво пшениці у світі збільшиться завдяки "рекорду" Індії

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) опублікувала новий прогноз щодо виробництва зернових у 2019 році, залишивши його без змін - на рівні 2 685 млн тонн.

Про це Укрінформу повідомила служба новин FAO.

"FAO опублікувала сьогодні "Зведення пропозиції зернових та попиту на зернові", залишивши свій прогноз щодо світового виробництва у 2019 році без змін - на рівні 2 685 млн тонн, що на 1,2 відсотка більше порівняно з 2018 роком. Основна частина цьогорічного збільшення очікується за рахунок збільшення виробництва пшениці", - йдеться у повідомленні.

Світове виробництво пшениці, за прогнозами, збільшиться на 5,6 відсотка в 2019 році, досягнувши майже 771 мільйона тонн, завдяки рекордному виробництву в Індії.

На противагу цьому, світове виробництво фуражного зерна, як очікується, зменшиться до 1 398 млн тонн через прогнозований неврожай в Китаї, Сполучених Штатах Америки та деяких частинах Африки.

Світове виробництво рису прогнозується на рівні 516 мільйонів тонн, що близьке за значенням до рівня у 2018 році.

Очікується, що світове споживання зернових у 2019/20 році перевищить 2 708 млн т, що на 1 відсоток більше, ніж у попередньому році, при цьому споживання пшениці і рису буде зростати більш швидкими темпами, ніж споживання кукурудзи.

FAO змінила свій прогноз щодо світових запасів зернових на кінець сезонів 2020 року до 828 мільйонів тонн, що приблизно на 3,2 відсотка нижче їхнього рівня на момент відкриття сезонів. Зниження обумовлене очікуваним скороченням запасів кукурудзи на 12,4 відсотка, при цьому велика частина скорочення припаде на Китай і США. Світові запаси пшениці збільшаться на 4,5 відсотка. В цілому співвідношення запасів до споживання зернових має залишатися на відносно високому рівні в 29,6 відсотка у період 2019-2020 рр.

Згідно з прогнозами, світовий товарообіг зерновими культурами зросте на 2 відсотки до 415 млн т, а пшеницею - майже вдвічі.