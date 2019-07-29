Саудівська Аравія проінспектувала українських виробників курятини

Місія Саудівської Аравії проінспектувала українські підприємства з виробництва м’яса птиці на відповідність вимогам своєї країни.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

“У період з 21 по 26 липня 2019 року в Україні перебувала делегація компетентного органу з контролю безпечності харчових продуктів та лікарських препаратів Королівства Саудівська Аравія (КСА). Місія інспектувала вітчизняні підприємства з виробництва м’яса птиці та продуктів з нього, які затверджені на експорт цієї продукції, на відповідність вимогам КСА”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у рамках свого візиту до України представники місії приділили увагу питанням здійснення державного контролю на потужностях з вирощування, забою та переробки птиці, системі сертифікації продукції і простежуваності, системі інспектування м’яса птиці та програмі моніторингу мікробіологічних показників, залишків хімічних речовин.

За результатами роботи місії буде складений офіційний звіт, який буде надіслано до Держпродспоживслужби.

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Як повідомляв Укрінформ, згідно з інформацією Державної фіскальної служби України, за січень-червень 2019 року Україна поставила на експорт 211,189 тис. тонн м'яса та м’ясопродуктів птиці на 307,145 млн доларів, в тому числі до Саудівської Аравії — на 76,193 млн доларів.