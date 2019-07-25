Україна постачатиме молоко до Японії

Японія включила Україну до переліку країн, з яких дозволено імпортувати сире молоко та молочні продукти.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

“Оприлюднені вимоги для ввезення для молока та/або молочних продуктів, що експортуються до Японії. Україна включена до переліку країн, з яких дозволений експорт до Японії сирого молока та молочних продуктів (включаючи масло та сир)”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ознайомитися з вимогами щодо експорту продукції до Японії можна на офіційному сайті Держспоживслужби у рубриці “Міжнародне співробітництво” - “Вимоги країн світу”.

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Як повідомляв Укрінформ, Україна посідає 22 місце у рейтингу світових виробників молока, третє місце у світі з експорту казеїну, п’яте ― з експорту вершкового масла, восьме ― з експорту сухого збираного молока. Також Україна ― другий найбільший постачальник масла до ЄС після Нової Зеландії.

Експорт аграрної продукції з України до Японії у 2018 році зріс майже на 32% у порівнянні з 2017 роком і перевищив 112 млн доларів.