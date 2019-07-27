Оновлена Газова директива не порушує міжнародних зобов’язань ЄС - Єврокомісія

Доповнена Газова директива ЄС повністю відповідає міжнародним зобов’язанням Європейського Союзу.

Про це кореспондентові Укрінформу у відповідь на письмовий запит повідомив речник Єврокомісії.

Запит стосувався реакції європейської сторони на звернення компанії Nord Stream 2 AG до Європейського суду юстиції з проханням визнати протиправними додатки до Газової директиви ЄС.

«Доповнена Газова директива ЄС набула чинності 23 травня 2019 року. Зараз Євросоюз має чіткі правила, які розповсюджуються на всі трубопроводи, що використовуються для імпорту газу на європейський ринок. Єврокомісія вважає, що Директива (ЄС) 2019/692 повністю відповідає міжнародним зобов’язанням Євросоюзу», - йдеться у письмовій відповіді Єврокомісії.

Згадані доповнення до Газової директиви передбачають розповсюдження європейських правил енергетичного ринку на всі газопроводи, які заходять на територію Євросоюзу або виходять з неї, включаючи ті, що прокладені у морі.

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Головною вимогою є розділення компаній з транспортування та видобутку енергоресурсів та допуск до експлуатації газопроводів третіх компаній з метою уникнення їх монополізації.

Як повідомляв Укрінформ, 25 липня 2019 року компанія Nord Stream 2 AG подала позов до суду ЄС стосовно скасування доповнень до Газової директиви 2019/692.