Nord Stream 2 подала позов до суду ЄС через нові газові правила

Компанія Nord Stream 2, яка будує газопровід до Європи із РФ в обхід України, подала позов до суду ЄС з проханням скасувати поправки до Газової директиви 2019/692.

Про це повідомляється у пресрелізі компанії.

"25 липня 2019 року компанія Nord Stream 2 подала позов до суду ЄС щодо скасування (правок до Газової директиви ЄС 2019/692 — ред.)", - йдеться в повідомленні.

За словами виконавчого директора компанії Маттіаса Варніга, поправки є "дискримінаційними та підривають можливість європейського ринку залучати інвестиції в енергетичний сектор".

У компанії Nord Stream 2 також наголосили, що залишають за собою право продовжувати арбітражний розгляд в рамках договору до Енергетичної хартії.

Як повідомлялося, 51% капіталу компанії Nord Stream 2 належить російському "Газпрому".

Рада Європейського Союзу 15 квітня затвердила зміни до Газової директиви ЄС, що дасть змогу поширити європейські норми на газопровід Nord Stream 2. Згідно з документом, для того, щоб газопровід Nord Stream 2 дозволили ввести в експлуатацію, він має відповідати набагато жорсткішим вимогам ніж, наприклад, Nord Stream 1, який запрацював у 2011 році. Ці умови покликані забезпечити конкуренцію і захистити права споживачів в ЄС.

Проект Nord Stream 2 передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини на додачу до "Північного потоку", який вже діє. Як передбачається, потужність другої гілки Nord Stream 2 становитиме 55 млрд кубометрів газу за рік, довжина - понад 1,2 тис. км. Загальна вартість проекту оцінюється в 9,5 млрд євро.

Газопровід будує російський "Газпром" спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Україна виступає проти будівництва Nord Stream 2 через можливу втрату статусу транзитної держави. Крім того, противниками Nord Stream 2 є США, Польща і країни Балтії, які застерігають, що ЄС потрапить у залежність від російського газу. Втім, у Німеччині заявляють, що проект економічний, а не політичний.