Росії потрібен з Україною річний транзитний контракт, щоб добудувати "потоки" — ЗМІ
Про це повідомляє Reuters з посиланням на чотири джерела, обізнані з планами російської сторони.
"Україна хоче довгострокової, 10-річної угоди (щодо транзиту газу - ред.). Для нас це невигідно. Для нас було б краще укласти угоду на один рік, щоб встигнути запустити "потоки" ("Північний потік-2" й "Турецький потік" - ред.)", - повідомив один із співрозмовників агентства.
Таку позицію російської сторони підтвердили і джерело в ЄС, і два інші джерела, знайомі з планами "Газпрому".
Євросоюз, який є посередником у переговорах про транзит газу, вже запросив обидві сторони на новий раунд обговорень 16 вересня, зазначив співрозмовник у ЄС.
Також ще одне джерело висловило думку, що продовження поточного транзитного контракту на короткий період буде "оптимальним варіантом" для Києва на тлі зусиль щодо реформування власної газової системи.
Як повідомлялося, термін дії контракту на транзит російського газу через територію України закінчується 31 грудня 2019 року.
У "Нафтогазі" заявляли, що на майбутніх переговорах запропонують Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щороку упродовж 10 років. За словами виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, цю пропозицію погоджено з європейськими партнерами, вона ґрунтується на європейському підході до формування транзитного тарифу.
Планується, що переговори України, Росії та Євросоюзу щодо нової угоди про транзит російського газу відбудуться у вересні.