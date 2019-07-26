Росії потрібен з Україною річний транзитний контракт, щоб добудувати "потоки" — ЗМІ

Російська влада хоче укласти з Києвом короткострокову угоду про транзит газу до Європи, щоб виграти необхідний час для завершення будівництва газопроводів в обхід України.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на чотири джерела, обізнані з планами російської сторони.

"Україна хоче довгострокової, 10-річної угоди (щодо транзиту газу - ред.). Для нас це невигідно. Для нас було б краще укласти угоду на один рік, щоб встигнути запустити "потоки" ("Північний потік-2" й "Турецький потік" - ред.)", - повідомив один із співрозмовників агентства.

Таку позицію російської сторони підтвердили і джерело в ЄС, і два інші джерела, знайомі з планами "Газпрому".

Євросоюз, який є посередником у переговорах про транзит газу, вже запросив обидві сторони на новий раунд обговорень 16 вересня, зазначив співрозмовник у ЄС.

Також ще одне джерело висловило думку, що продовження поточного транзитного контракту на короткий період буде "оптимальним варіантом" для Києва на тлі зусиль щодо реформування власної газової системи.

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Як повідомлялося, термін дії контракту на транзит російського газу через територію України закінчується 31 грудня 2019 року.

У "Нафтогазі" заявляли, що на майбутніх переговорах запропонують Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щороку упродовж 10 років. За словами виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка, цю пропозицію погоджено з європейськими партнерами, вона ґрунтується на європейському підході до формування транзитного тарифу.

Планується, що переговори України, Росії та Євросоюзу щодо нової угоди про транзит російського газу відбудуться у вересні.