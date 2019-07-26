НБУ переоформив ліцензії на операції з валютою 4 небанківським установам

Національний банк переоформив генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій 4 небанківським фінансовим установам.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

"Національний банк України 25 липня 2019 року ухвалив рішення переоформити генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій чотирьом небанківським фінансовим установам, які здійснюють діяльність на ринку обміну валют: АТ "ФК "Аверс №1", ТОВ "ФК "Європошта", ТОВ "ФК "А Фінанс" та ТОВ "Дживвайп Фінанс", - йдеться в повідомленні.

Видані на підставі закону про валюту і валютні операції ліцензії на здійснення валютних операцій діятимуть безстроково, хоча раніше генеральні ліцензії на обмін валют видавалися на термін до 3 років.

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Як відомо, Національний банк надав можливість спрощеного переоформлення ліцензій всім учасникам валютного ринку. Для цього небанківські фінансові установи повинні подати невеликий пакет документів та повернути оригінал генеральної ліцензії. Регулятор ухвалює рішення про переоформлення ліцензії впродовж двох місяців після отримання пакета документів.