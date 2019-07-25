НБУ запровадив вимоги до управління проблемними кредитами у банках

Національний банк затвердив вимоги до управління проблемними кредитами у банках, що має на меті знизити рівень непрацюючих кредитів.

Про це йдеться в постанові Правління Національного банку № 97 від 18 липня 2019 року "Про затвердження Положення про організацію процесу управління проблемними активами в банках України", яка набуває чинності з 25 липня 2019 року, повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк ухвалив Положення про організацію процесу управління проблемними активами в банках України (далі – Положення). Схвалення документу стало черговим кроком у спрямуванні роботи банків на зниження рівня непрацюючих кредитів, висока частка яких визначена одним з системних ризиків для фінансової стабільності України", - йдеться в повідомленні.

Положення визначає: перелік проблемних активів (потенційно проблемні; непрацюючі активи; стягнуте майно, що перейшло у власність банку на підставі реалізації прав заставодержателя). Також положення визначає складові процесу управління проблемними активами (система раннього реагування; запровадження інструментів врегулювання заборгованості за непрацюючими активами; управління стягнутим майном) та вимоги до організаційних аспектів управління проблемними активами (наявність трирічної стратегії та оперативного плану скорочення рівня та обсягу таких активів; створення окремого підрозділу роботи з непрацюючими активами; моніторинг ефективності процесу).

Запровадження системи раннього реагування має забезпечити виявлення на ранньому етапі потенційно проблемних активів та управління ними. Основним інструментарієм цієї системи мають стати визначені банком індикатори раннього попередження, а також комплекс потенційно прийнятних заходів, аби упередити перетворення таких активів на непрацюючі.

Щодо управління заборгованістю за непрацюючими активами, Положення вимагає від банків розроблення та запровадження спеціальних процедур та інструментів врегулювання. Вибір найбільш прийнятних з них, включаючи реструктуризацію, позасудове або судове врегулювання, залежатиме від потенційної платоспроможності боржника, а також його готовності співпрацювати з банком.

Банки розроблятимуть стратегію управління проблемними активами, яка, серед іншого, передбачатиме наявність реалістичних цільових показників скорочення рівня та обсягу як непрацюючих активів, так і стягнутого майна, що знаходиться на балансі банку, а також шляхи досягнення цих показників.

Оскільки запровадження вимог Положення вимагатиме від банків виконання комплексу організаційних, операційних та технологічних заходів, Нацбанк передбачив 14-місячний строк для поетапної імплементації його вимог, який закінчується восени 2020 року.